Lichaam overleden Brits meisje mag ingevroren

LONDEN - Het lichaam van een veertienjarig Brits meisje dat is overleden aan kanker, mag worden ingevroren door een Amerikaans bedrijf.

Door ANP - 18-11-2016, 11:11 (Update 18-11-2016, 11:18)

Haar vader had een rechtszaak aangespannen om dat te voorkomen, maar de rechter geeft toch toestemming, meldde The Guardian vrijdag.

Voordat ze overleed, legde het meisje in een brief haar beweegredenen uit. „Ik ben maar veertien jaar oud en ik wil niet sterven, maar ik weet dat ik dat wel zal doen. Ik denk dat cryopreservatie mij een kans geeft om ooit te worden opgewekt en genezen, ook al gebeurt dat misschien pas over honderden jaren.”

De ouders van het meisje zijn gescheiden. Haar moeder, bij wie ze woonde, steunde haar laatste wens, maar haar vader die ze al jaren niet had gezien verzette zich ertegen dat zijn overleden dochter helemaal naar de Verenigde Staten zou worden gebracht. Tijdens de rechtszaak veranderde hij overigens van mening.

Voor omgerekend 43.000 euro wordt het lichaam voor onbepaalde tijd bewaard. Wetenschappelijk zijn nog enorme sprongen nodig om een overledene weer tot leven te wekken, als dat al ooit kan.