Auto verdwijnt in zee door selfie

NIEUWVLIET - Een auto is donderdag in de Noordzee verdwenen, doordat de eigenaar per se een selfie wilde maken in de branding bij Nieuwvliet (Zeeuws-Vlaanderen).

De man werd verrast door het stijgende water. De bestelbus van een ander kon volgens de PZC nog net op tijd worden gered.

Een ooggetuige zei tegen de Zeeuwse krant: „We zagen ze het ene moment selfies maken met de auto en kort daarop hem proberen los te duwen.” De bestelbus reed het strand op om de auto los te trekken, maar kwam ook vast te zitten.

„Aan de personenauto hebben we verder geen aandacht gegeven omdat die al te ver onder water was. De bestelbus konden we nog wel redden, vrijwel direct hebben we onze lier vastgemaakt en zijn beginnen trekken. Gestaag kwam de bus los en konden we deze bevrijden van de zee”, aldus de KNRM Cadzand.