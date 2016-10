50 miljoen voor verbreding A4 Leiden

LEIDEN - Verkeersminister Melanie Schultz van Haegen zet vijftig miljoen euro opzij om een einde te maken aan de aanhoudende files en ongelukken door de 'flessenhals' in de A4 bij Leiden. Er komt een derde rijbaan op een traject van ongeveer één kilometer lang.

Door ANP - 14-10-2016, 7:59 (Update 14-10-2016, 7:59)

Het AD meldt dat er ook extra camera's komen om incidenten snel te registreren. Verder verschuiven de markeringen, zodat bestuurders langer van de derde rijstrook gebruik kunnen maken.

De afrit Leiden/Zoeterwoude-Dorp was allang een berucht fileknelpunt en is daarom recent nog verbreed. Het vernieuwde traject staat toch nog hoog in de Nederlandse fileranglijst. Er gebeuren vaak ongelukken door het wisselen van baan.