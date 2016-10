Live: kinderlokker Danny D. voor de rechter

ANP 'Danny D. ging berekenend te werk'

DORDRECHT - Koudekerker Danny D. staat maandag voor de rechter. Hij wordt ervan verdacht meerdere minderjarige meisjes te hebben verleid tot seks. De toen 13-jarige Lisa Tuk zou hij hebben verkracht.

Door Leander Mascini - 24-10-2016, 10:40 (Update 24-10-2016, 10:52)

Lisa was dagenlang vermist. Uiteindelijk werd zij gevonden in het huis van de 43-jarige D. in Koudekerk aan den Rijn.

Danny D. staat nu voor de rechter omdat hij, behalve voor de verkrachting van Lisa, nog wordt vervolgd voor het misbruiken van andere meisjes. Hij legde via internet contact met tieners en deed zich voor als knappe veertienjarige jongen. Door de druk steeds meer op te voeren, wist hij meerdere meisjes zover te krijgen dat ze naaktfoto's naar hem stuurden. Met sommige meisjes sprak hij ook af en verrichtte hij seksuele handelingen. Na zijn arrestatie werden bij hem duizenden foto's en filmpjes gevonden met kinderporno.

De rechtszaak

Voor de inhoudelijke behandeling van deze zaak heeft de rechtbank in Dordrecht twee tot drie dagen uitgetrokken. Het was de bedoeling dat D. in september zou horen wat de strafeis tegen hem is. Maar omdat een van de deskundigen die over zijn geestelijke gesteldheid moest oordelen zich afmeldde, werd de rechtszaak verplaatst naar maandag.

