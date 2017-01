IJsbaan in Noordwijk na vier jaar weer open

Archieffoto Dick Hogewoning Schaatsen op de ijsbaan in Noordwijk.

NOORDWIJK - De ijsbaan in Noordwijk gaat woensdagmiddag open. ,,Eindelijk’’, zegt Jan de Ridder van NIJC Gevers IJsbaan aan de Gooweg.

Door Liza Janson - 18-1-2017, 10:07 (Update 18-1-2017, 10:44)

De hele avond en nacht hebben zo’n twaalf vrijwilligers gewerkt om de schaatsbaan open te krijgen. Laagje voor laagje is water gesproeid. ,,Nu is het dik genoeg om kinderen te laten genieten.’’ Alleen de krabbelbaan - een baan van 2500 vierkante meter - gaat open.

Vier jaar geleden was de schaatsbaan voor het laatst open. ,,We hadden vorige week grote twijfel of het nog zou lukken. Dat het nu lukt, geeft voldoening.’’

Openingstijden

De ijsbaan is van 13.30 tot 17.00 uur open. Of er woensdagavond nog geschaatst kan worden is nog niet bekend. ,,Dat zien we dan, maar ik heb goede hooop.’’