Wethouder in tranen over De Branding

NOORDWIJK - De soms zeer felle reacties op de sluiting van Hotel De Branding laten Marie José Fles niet onberoerd. De verantwoordelijke wethouder barstte tijdens de raadsvergadering in snikken uit toen zij inging op de meest recente ontwikkelingen. „Dit dossier raakt mij echt”, zei Fles, waarna ze haar betoog onderbrak. Even later moest wethouder Dennis Salman de woordvoering overnemen.

Door Peter van der Hulst - 26-8-2016, 19:55 (Update 26-8-2016, 19:55)

Fles voelt zich onterecht bejegend en dat leidde tot de emoties, maakte zij na afloop van de vergadering duidelijk. „We zijn keihard aan...