Noordwijk akkoord met ondernemersfonds

NOORDWIJK - De lokale economie in Noordwijk krijgt de komende drie jaar een financiële injectie van zo’n anderhalf miljoen euro. Het geld komt beschikbaar nadat de gemeenteraad heeft ingestemd met de vorming van een ondernemers- en innovatiefonds.

Door Peter van der Hulst - 27-8-2016, 9:00 (Update 27-8-2016, 9:00)

Waar de gemeente gedurende drie jaar een ton per jaar in het innovatiefonds stopt, daar wordt het ondernemersfonds door het bedrijfsleven van de badplaats gevoed met drie keer 3,5 ton. Alle ondernemers betalen daaraan mee. Gekozen is namelijk om de onroerend zaakbelasting op niet woningen...