Een autoslinger naar Langevelderslag

Foto Els Bax Als het parkeerterrein bij Langevelderslag helemaal vol is, wordt parkeren in de berm gedoogd. Deze week gebeurt dat dagelijks.

NOORDWIJK - Het is een bekend beeld tijdens mooie zomerdagen en helemaal als er lang op mooi weer moest worden gewacht: een lange slinger auto’s in de berm van de weg naar Langevelderslag. ,,Woensdag stonden ze tot aan de Wilgendam’’, zegt Mariaka van Westerop.

Door Paul de Vlieger - 26-8-2016, 18:01 (Update 26-8-2016, 18:25)

Parkeren in de bermen langs de Langevelderslag is officieel verboden. Het wordt alleen gedoogd als het parkeerterrein, dat Mariaka en haar echtgenoot Mat van Westerop al sinds mensenheugenis pachten, helemaal volstaat. ,,Dat is een afspraak die denk ik...