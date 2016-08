Scooterrijder gelanceerd na eenzijdige botsing op Laan van Reijckevorsel in Lisse

LISSE - Een scooterrijder is in de nacht van vrijdag op zaterdag betrokken geraakt bij een eenzijdig ongeval op de Laan van Reijckevorsel in Lisse.

Door Internetredactie - 27-8-2016, 7:27 (Update 27-8-2016, 7:33)

De scooterrijder reed met zijn scooter tegen een middengeleiding in de weg. De man werd gelanceerd en kwam tientallen meters verderop op het asfalt terecht.

Diverse getuigen hebben onmidddelijk de hulpdiensten gealarmeerd. Het slachtoffer is met de ambulance naar het Spaarne ziekenhuis in Hoofddorp gebracht.

De weg is lange tijd afgesloten geweest in verband met onderzoek door de verkeersdienst van de politie. De scooter is in beslag genomen voor onderzoek. Of er alcohol in het spel is, wordt in het ziekenhuis onderzocht door een GGD-arts.