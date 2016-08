Water doorgeven op souplesse en techniek

Foto Hielco Kuipers En daar gaat weer een emmer water met een sierlijke zwaai door naar de buurman of - vrouw. Hoewel....

KATWIJK - Thuis oefenen was niet nodig. Het is puur een kwestie van techniek en souplesse, meldt Dirk van der Meij semi-serieus. Handpalmen naar voren, duimen naar buiten en daar gaat weer een emmer water met een sierlijke zwaai door naar de buurman. Opnieuw een stapje dichterbij het record van ‘het langste menselijke aanjaagverband’ dat zaterdag in Katwijk aan den Rijn werd behaald.

Door Roza van der Veer - 28-8-2016, 14:10 (Update 28-8-2016, 14:10)

Dirk heeft geen last van de paar honderd emmers die hij inmiddels door zijn handen heeft laten gaan. Ook...