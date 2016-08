Tijgeren richting de finish op Noordwijks strand

NOORDWIJK - Tijgeren, banden stappen en klimmen over zeecontainers op het Noordwijkse strand. Het zijn slechts een paar van de hindernissen die sportievelingen tegenkomen bij de Beach Battle Noordwijk op zondag 9 oktober.

De Beach Battle is een nieuwkomer op de Noordwijkse activiteitenkalender

Het evenement wordt dit jaar voor het eerst gehouden in de badplaats. Volgens John van der Klaauw, een van de initiatiefnemers, is het de bedoeling dat het jaarlijks terugkeert. ,,Robin van Vliet en ik vonden allebei dat er buiten ’150 jaar badplaats’ weinig gebeurt in Noordwijk. Daarom wilden we met iets nieuws komen.’’ De twee kwamen toen op het idee om een sportieve wedstrijd te houden. ,,Iedereen is steeds meer bezig met de gezondheid’’, zegt Van der Klaauw. ,,Wij verwachten dat een uitdaging in de buitenlucht een breed publiek aanspreekt.’’

De ondernemer legt uit dat deelnemers zelf kunnen kiezen hoe ver ze willen gaan. Het standaardparcours is 2,5 kilometer en bevat de grote hindernissen, zoals waterbakken en containers. ,,Sportievelingen kunnen ervoor kiezen om er nog een of tweeënhalve kilometer bovenop te doen. De route bestaat dan vooral uit bergen, dalen, push-ups en sit-ups.’’ Lachend voegt hij daaraan toe: ,,Echte fanatiekelingen kunnen de tocht ook twee keer afleggen.’’

Om de dag zo veilig mogelijk te laten verlopen, is er een leeftijdsgrens. Tieners tussen de twaalf en vijftien jaar mogen alleen meedoen onder begeleiding van een volwassene. ,,Verder kan iedereen zich opgeven’’, verklaart hij tevreden.

De organisatie steunt een goed doel: het Edwin van der Sar Foundation. De stichting zet zich in voor mensen met hersenletsel. ,,In Nederland is de groep patiënten aardig groot’’, zegt de Noordwijker. ,,Daar mag best eens wat meer aandacht aan worden besteed. Als het evenement dit jaar een succes is en groeit, gaan we kijken of we in de toekomst ook een Noordwijks doel kunnen steunen.’’

De wedstrijd heeft plaats op zondag 9 oktober tussen 10.00 uur en 18.00 uur. Inschrijfkosten bedragen vijftien euro in de voorverkoop. Meer informatie is te vinden op www.beach-battle.nl.