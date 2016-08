Persoonlijke naam voor boot KNRM

KATWIJK - De KNRM Katwijk is sinds afgelopen zaterdag een reddingboot rijker. Tijdens de doop kreeg de boot de naam ’Edith Grondel’.

Door Marlies Vording - 29-8-2016, 17:15 (Update 29-8-2016, 17:15)

De boot is bekostigd uit de nalatenschap van Harold Grondel uit Bussum, die in 2014 op 94-jarige leeftijd overleed. De naam van het vaartuig is door zijn familie aangedragen als eerbetoon aan de zus van Grondel, die op haar 27ste stierf. Wiesje de Boer, een ver familielid van de schenker, verrichte de doop.

De boot van het type ’Valentijn’ heeft een grootte van vier bij tien meter en een maximumsnelheid van 34 knopen. Aan boord is ruimte voor vijftig drenkelingen. De kantelproef van de reddingboot, die normaal gesproken voor de doop plaatsheeft, is vanwege late levering van de tube uitgesteld naar 1 september in Hoorn.