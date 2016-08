Hillegom krijgt volgend jaar ook kindergemeenteraad

HILLEGOM - In navolging van de buurgemeenten Lisse en Teylingen krijgt ook Hillegom een kindergemeenteraad. Leerlingen uit de hoogste groepen van drie basisscholen mogen volgend jaar onder leiding van burgemeester Arie van Erk gaan debatteren over de vraag naar welke ingediende projecten geld moet.

Door Sjaak Smakman - 30-8-2016, 15:00 (Update 30-8-2016, 15:10)

Jong geleerd is oud gedaan, is de gedachte achter de kindergemeenteraden. En worden leerlingen later zelf niet actief, dan hebben ze in elk geval kunnen ervaren dat politieke keuzen maken niet zo eenvoudig is als het soms lijkt.

Onder begeleiding van een raadslid krijgt een groep acht twee keer les op school, in de derde week van het project gaan ze naar naar de raadszaal (raadscommissie), kiezen de projecten die ze willen verdedigen en kiezen de vier kinderen die dit moeten gaan doen tijdens de raadsvergadering.

Onder leiding van burgemeester Van Erk gaan de twaalf kinderraadsleden in de week daarna dan debatteren in de raadszaal over de projecten, waarbij de klasgenoten dan als toehoorders aanwezig zijn. Uiteraard worden de uiteindelijk gekozen projecten ook daadwerkelijk uitgevoerd.

In Lisse en Teylingen mogen inwoners projecten indienen - die niet per se over kinderen hoeven te gaan - en mogen de kinderraden 2.000 euro verdelen.

In Lisse koos de kinderraad afgelopen november voor een verkeersplein bij kinderopvang De Tuinkabouter. Hun collega’s in Teylingen verdeelden het geld over alle vier de ingediende projecten. Ook in Hillegom mag de kinderraad in maart of april volgend jaar 2.000 euro gaan verdelen.