26-jarige verdachte van twee aanrandingen aangehouden in Lisse

Foto: ANP

LISSE - Op de Heereweg in Lisse is zondag een 26-jarige man aangehouden. Hij wordt er van verdacht ten minste twee vrouwen te hebben aangerand in het centrum van Lisse.

Door Jan Balk - 30-8-2016, 15:53 (Update 30-8-2016, 15:53)

Een onbekende man stond in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 03.00 uur in een woning in de Wagenstraat terwijl het slachtoffer op dat moment op de bank lag te slapen. Toen de vrouw wakker schrok en de verdachte zag, gaf ze hem direct een aantal klappen, waarop hij haar woning verliet. De man was vermoedelijk via een openstaande achterdeur de woning binnengekomen.

Aangerand

Zondag kwam een melding bij de politie binnen omdat een vrouw rond 4.10 uur op de Ruishornlaan was aangerand door een man. Het signalement kwam overeen met dat van de man die de nacht ervoor in de Wagenstraat een vrouw aanrandde.

Agenten zochten direct in de omgeving naar deze verdachte. Rond 06.00 uur zagen agenten een man vanuit het centrum aan komen lopen die aan het opgegeven signalement voldeed. Hij werd op de Heereweg aangehouden. De 26-jarige man zonder vaste verblijfplaats is overgebracht naar het politiebureau voor verhoor. De verdachte heeft inmiddels de twee aanrandingen bekend, maar onderzocht wordt of hij mogelijk betrokken is bij meerdere aanrandingen. De politie vraagt om tips over de zaak.