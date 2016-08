Auto slaat om na uitwijkmanoeuvre in Katwijk

Leon Gielen Bekijk Fotoserie

KATWIJK - Een auto is dinsdagavond rond 22.15 uur over de kop geslagen op de 1e Mientlaan in Katwijk, ter hoogte van het AZC.

Door Thijs Zilverberg - 30-8-2016, 23:18 (Update 30-8-2016, 23:26)

De bestuurder kwam vanaf het oude vliegveld en moest naar eigen zeggen uitwijken voor een dier. Hij stuurde daarop naar rechts en kwam op het fietspad terecht. De auto ramde een van de stenen blokken die aan de zijkant liggen en sloeg over de kop, om met zijn voorruit op een blok te landen.

Leon Gielen

De auto heeft aan alle kanten schade en is total loss. Een bergingsbedrijf heeft het voertuig afgesleept. De automobilist is in de ambulance onderzocht, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Door het ongeval is de 1e Mientlaan een tijd lang afgesloten geweest.