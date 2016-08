Strand Noordwijk druk maar schoon

WASSENAAR - Van de grote stranden in Nederland is die van de badplaats Noordwijk het schoonste. Dat bleek woensdagmiddag tijdens de bekendmaking van de verkiezing van schoonste stranden van Nederland. Een prijsvraag die door Nederland Schoon in het leven is geroepen.

Door Peter van der Hulst - 31-8-2016, 17:03 (Update 31-8-2016, 18:46)

De organisatie is met een aparte categorie voor ’schoonste drukke strand’ de grote badplaatsen in Nederland tegemoet gekomen.

Bij de jaarlijkse beoordeling moeten die gemeenten het doorgaans afleggen tegen de kleinere stranden die veel minder bezoekers krijgen te verwerken, en daardoor ook minder snel vuil worden.

Dat bleek ook dit keer weer tijdens de bekendmaking op het Wassenaarse strand. Het schoonste strand van Nederland ligt in Oostkapelle.

Daarmee streek de badplaats tevens de hoogste eer in de provincie Zeeland op. In Zuid-Holland is Ouddorp tot het netste strand verkozen en in Noord-Holland ging de prijs naar Heemskerk. Schiermonnikoog toonde zich de beste van de Waddeneilanden.

Dat was niet alleen het oordeel van de vakjury maar ook van achttienduizend bezoekers die hun stem uitbrachten via internet.