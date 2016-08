Noordwijk in de race voor sportgemeente

Archieffoto Hielco Kuipers De vernieuwde sportaccommodaties van Noordwijk vanuit de lucht.

NOORDWIJK - De gemeente Noordwijk profileert zich al jaren als bloemenbadplaats van Nederland. Mogelijk kan daar binnenkort een ander kenmerk aan worden toegevoegd. Met Barneveld, Hellendoorn en ’s-Hertogenbosch strijdt Noordwijk om de titel ’Sportgemeente van het Jaar 2016’. Ook in de categorie ’Beste initiatief op sport- en beweegbeleid’ behoort Noordwijk tot de kanshebbers.

Door Peter van der Hulst - 1-9-2016, 16:24 (Update 1-9-2016, 16:24)

,,De nominatie voelt al als een overwinning’’, zegt sportwethouder Gerben van Duin. ,,Kennelijk springen we eruit.’’ Aanvankelijk twijfelde Noordwijk of het zich voor de verkiezing moest aanmelden. ,,In grote...