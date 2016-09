Gewonde jonge zeehond gevonden op strand van Noordwijk

Foto´s: Leon Gielen Bekijk Fotoserie

NOORDWIJK - In de buurt van Hotel Huis ter Duin bij de Koningin Astrid Boulevard in Noordwijk is vrijdagochtend een jonge zeehond gevonden. Het beest had diverse verwondingen en is naar de zeehondenopvang gebracht.

Door Jan Balk - 2-9-2016, 12:34 (Update 2-9-2016, 12:34)

De Noordwijkse EHBZ (Eerste Hulp Bij Zeezoogdieren) heeft de zeehond in eerste instantie verzorgd. Het ging om een gewone zeehond, die last had van longworm en kampte met diverse verwondingen over zijn lichaam.

Verzorgd

Na de eerste verzorging is de zeehond naar de zeehondenopvang A Seal gebracht in Stellendam. Het ging om een mannetje en het beest woog ongeveer vijftien kilo. De zeehond zal de komende tijd intensief worden verzorgd.