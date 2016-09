Debuteren bij WK lifesaving op 72-jarige leeftijd

Peter van der Hulst Met een schuin oog op het scorebord gericht wordt de race gevolgd. Bekijk Fotoserie

NOORDWIJK - De Spaanse María Antonia Martinez Díaz straalt een en al plezier uit. Als 72-jarige heeft ze zojuist haar debuut op het WK lifesaving gemaakt. Met een derde plek zeker niet onverdienstelijk.

Martinez Díaz is een redder in ruste. Ze werkte als professional bij de reddingsbrigade in Asturië, maar geniet nu van haar pensioen. Elke dag duikt ze nog in de zee om haar baantjes te trekken. Gezien haar WK-deelname - tot en met 18 september in Eindhoven en Noordwijk -...