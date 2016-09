RCL profiteert van rode kaart bij Valken’68

VALKENBURG - Zowel Valken’68 als RCL hadden het nodige vertrouwen getankt in de voorbereidingsperiode en oogden gretig om er te staan bij de seizoensopening. De Valkenburgers leken de lijn snel door te trekken, maar uiteindelijk bleef de thuisploeg achter met lege handen (1-3). Dit niet in de laatste plaats vanwege een geïncasseerde rode kaart.

Door Hennie Kanbier - 4-9-2016, 9:02 (Update 4-9-2016, 9:02)

Er was amper een minuut gespeeld op ’t Duyfrak of scheidsrechter Switser wees al naar de penaltystip na een ongelukkige handsbal van Max Glasbeek. Robbert van Delft toonde geen medelijden en schoot zijn ploeg onberispelijk naar een bliksemstart. RCL anticipeerde goed op de snelle achterstand en kort na de tik liet Nick Permanand na Nick Scheurwater te bereiken voor de welhaast zekere 1-1. Ook de andere aanvaller, Thom Wijnalda, kreeg wat mogelijkheden voor de bezoekers.

Aan de andere kant was Mark van der Plas dichtbij de 2-0 met een kopbal en had Lars van Bommel, van hem kwam verreweg de meeste aanvallende dreiging in de eerste helft, met meer precisie het verlaten doel van Andrew Bontje kunnen vinden voor een uitbreiding van de score.

Niet ver voor de pauze kwam Arjan Haasnoot onbedoeld in het middelpunt van de belangstelling te staan. De verdediger had net een gele kaart gepakt en vergreep zich vervolgens lichtjes aan Permanand. Het leverde hem andermaal een kaart met dezelfde kleur op en dus moest Valken’68 verder met tien man. ,,Het verbaasde mij dat de scheidsrechter opnieuw een kaart trok”, gaf het Leiderdorpse ‘slachtoffer’ op wie de overtreding was gemaakt eerlijk toe na afloop.

De uitsluiting had na rust wel zo zijn gevolgen voor de als grootste titelkandidaat betitelde thuisploeg. Kort na rust verraste Nick van Bemmel met een wonderschone trap van afstand Erwin van der Nagel voor de gelijkmaker. ,,We wilden zo lang mogelijk stand houden na de rust en dan via de counter proberen de tweede te maken, maar dat scenario ging dus snel de mist in”, had trainer Arie van Duijn ook gezien.

RCL nam het heft in handen en de 1-2 van Wijnalda op aangeven van Permanand mocht er zijn. Toch panikeerde de ploeg van Stefan Luykx meerdere keren en Jaco van der Bent kon drie keer maar net van scoren worden afgehouden. Vooral de weergaloze redding van Bontje kort voor tijd was bepalend voor de eindstand. In de extra tijd zorgde weer middenvelder Van Bemmel voor de genadeklap en dus voor velen dé verrassing van de dag. Dat laatste valt echter nog te bezien, want RCL lijkt ook dit seizoen geen figurantenrol te gaan spelen.

Valken’68- RCL 1-3 (1-0). 2. Van Delft 1-0 (strafschop), 49.Van Bemmel 1-1, 68. Wijnalda 1-2, 90.+2 1-3 Van Bemmel. Scheidsrechter: Switser. Toeschouwers: 300.

Valken’68: Van der Nagel, Van Duijn, M.van der Plas, Haasnoot, Boere, S.van der Plas, Van Rijn (83.Kuijt), De Mooij, Van Bommel (73.A.van der Plas), Van Delft (58.Boonstoppel), Van der Bent.

RCL: Bontje, Koet, Hillebrandt, Glasbeek (46.Van der Spoel), Brasker, Van Bemmel, Nagtegeller, Permanand, Leugering (78.Van de Tak), Wijnalda, Scheurwater (85.Guijt).