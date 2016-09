WK lifesaving: robbertje vechten met de zee

Hielco Kuipers Fotoprodukties De Australische Noelene Young is de snelste bij de boardrace. Bekijk Fotoserie

NOORDWIJK - Zo’n duizend redders hebben kennisgemaakt met de nukken van de Hollandse kust. De deelnemers aan het WK lifesaving - de sportieve variant van het echte werk van de reddingsbrigades - werken in Noordwijk de wedstrijden af onder uitdagende omstandigheden. Het gevolg van een weekeinde met harde wind.

Door Peter van der Hulst - 5-9-2016, 23:03 (Update 5-9-2016, 23:03)

Lindsey Lewin wordt vlak na de start van haar race ruw door de golven heen en weer geschud. Haar surfboard gaat alle kanten op, behalve de goede.

Op de eerste dag van het WK lifesaving in Noordwijk dient de zee echt als scherprechter tussen de toppers en de wat minder getalenteerden. Lewin kan erover meepraten. ,,Ik werd ongelooflijk hard omgegooid. De omstandigheden zijn zwaar. Je staat meteen diep in het water. Vervolgens moet je een zandbank op en daarna stuit je op woeste golven.’’ De deelneemster uit Wales beëindigt haar kwalificatierace in de achterhoede.

Dat de wedstrijden op de eerste WK-dag in Noordwijk uitmonden in een robbertje vechten met de zee, heeft alles met de stevige wind van het weekeinde te maken. Zo waren enkele boeien die de drie wedstrijdvelden markeren, losgeslagen. Vanwege de ruige zee begonnen de wedstrijden een half uurtje later. Geen overbodige luxe, want zelfs de meest doorgewinterde deelnemers hebben het lastig.

Noelene Young pakt voor de derde keer - dit keer in de categorie 55 tot en met 59 jaar - de wereldtitel op boardrace. Een discipline waarin de sporters met een surfplank de zee in hollen, een met boeien afgezet parcours afleggen om met board in de hand op het strand te eindigen. ,,Waar zijn de boeien, waar zijn de boeien’’, vat de Australische in een herhalend zinnetje haar titelrace samen. ,,Het water is verschrikkelijk. Er is geen constante stroom, je wordt gewoon alle kanten opgegooid. Daardoor zag ik de boeien in eerste instantie niet.’’

Dat lifesaving in Australië een grote sport is, blijkt niet alleen uit de vele deelnemers van het contingent. Ook onder de officials zijn de ’Aussies’ sterk vertegenwoordigd. Voor scheidsrechter Robert Way is het al het zesde WK. Voor de veteranen (masters) die op de openingsdag in actie komen, is hij coulant. ,,Ze staan wel eens iets over de lijn, maar bij de masters gaat het er allemaal wat relaxter aan toe en dan zijn wij ook flexibeler. Ze hebben geen verre reis achter de rug om hier meteen te worden gediskwalificeerd’’, zegt de wedstrijdleider uit Cairns.

Voor Rick van Beek valt die reis reuze mee. Hij houdt doorgaans bij een recreatieplas in Delft toezicht. Doordat het WK dit keer dicht bij huis is, kan hij zijn debuut maken en dat bevalt. ,,Het is leuk en de sfeer is goed. Het is vooral indrukwekkend dat je zoveel sporters tegelijk in actie ziet’’, zegt hij.

Het WK duurt tot 18 september.