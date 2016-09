Motorcross Noordwijkerhout zoekt nieuwe stek

foto tino stulen Morgen vanaf 13.00 uur brullen de crossmotoren weer aan de Herenweg.

NOORDWIJKERHOUT - Het is al meer dan een halve eeuw een hoogtepunt tijdens de Oranjefeesten in Noordwijkerhout: de motorcross. Morgen beleeft het evenement zijn 52ste editie. Voor de laatste keer op de plek waar de cross vijf jaar geleden neerstreek.

Door Sabrina Oldenburger - 7-9-2016, 10:00 (Update 7-9-2016, 10:00)

Het idee ontstond in 1949, toen enkele jongens in de duinen wedstrijdjes deden. Inmiddels is de zogeheten ’kermiscross’ wijd en zijd bekend. Zelfs vanuit België komen coureurs, vertelt Ria Bader, die al sinds 1973 als vrijwilliger bij de cross is betrokken.

Donderdag worden...