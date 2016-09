Herinrichting centrum Katwijk kost drie ton extra

Oude Kerk en Andreasplein. Kerk en het veelbesproken waterkunstwerk. Daarachter de viskiosk en een doorkijkje naar de Princestraat. De autoâ™s verdwijnen in elk geval in de nieuwe inrichting.

KATWIJK - De herinrichting van het centrum in Katwijk aan Zee valt duurder uit dan begroot. Onder meer de vertraging die het project oploopt en het werk dat dat met zich meebrengt, zorgt ervoor dat 277.000 euro extra nodig is, bovenop de investering van 1,7 miljoen die was begroot.

Door Alieke Hoogenboom - 7-9-2016, 8:20 (Update 7-9-2016, 8:20)

De gemeente Katwijk was in eerste instantie van plan het hele centrum in een keer aan te pakken, van oktober tot en met april, maar dat gaat niet lukken. De herinrichting is verschoven naar januari en dan krijgt alleen het Andreasplein een opknapbeurt. De Princestraat is pas in 2018 aan de beurt. De gemeente Katwijk wil in november of december een aannemer aanwijzen die de klus mag uitvoeren.

Eerder werd bekend dat Fix Fisch - eigenaar van de viskiosk op het plein - en de gemeente Katwijk het niet met elkaar eens zijn geworden over de verplaatsing van de onderneming naar de andere kant van het plein. De viskraam blijft daarom, zolang als het huurcontract loopt, staan waar die staat. Katwijk wil op zoek naar een nieuwe ondernemer die vanaf 2022 op de beoogde plek (aan de kant van de Zuidstraat) de kiosk wil huren.