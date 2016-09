’Bedrijfsleven Bollenstreek’ staat met nieuwe voorzitter Alfons Morssink voor grote uitdagingen

Foto’s Hielco Kuipers/LD De Bollenstreek staat er economisch gezien niet heel florissant voor. Inzet: Alfons Morssink

BOLLENSTREEK - Met z’n allen - bedrijfsleven én overheid - een succes maken van de groei van de economie in de Bollenstreek. Dat is kort door de bocht de missie van Bedrijfsleven Bollenstreek. De ooit als lobbyclub begonnen vereniging heeft twintig jaar na haar oprichting een nieuwe visie, een nieuwe naam en een nieuwe missie. Plus een nieuwe voorzitter: Alfons Morssink. De ex-ondernemer en oud-wethouder uit Noordwijkerhout die nooit te beroerd is te zeggen hoe hij erover denkt.

Door Paul de Vliegerp.de.vlieger@hollandmediacombinatie.nl - 7-9-2016, 9:00 (Update 7-9-2016, 9:00)

Een van zijn eerste...