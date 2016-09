WK lifesaving: Zuiderkruis in top bij De Koningshof

Foto Hielco Kuipers Jean-Paul Hassing en zijn vrouw Ellen serveren het ontbijt aan hun Australische gasten.

NOORDWIJK - Jean-Paul Hassing komt er eerlijk voor uit. Hij en zijn personeelsleden hebben deze dagen een bovenmatige sympathie voor Australië. Nagenoeg zijn hele hotel is ingenomen door de nationale ploegen die deelnemen aan het WK lifesaving in Noordwijk. De Koningshof is tijdelijk veranderd in het ’Australian House’.

Door Peter van der Hulst - 7-9-2016, 10:21 (Update 7-9-2016, 10:49)

Om te benadrukken dat de bezoeker Australisch ’grondgebied’ betreedt, hangt de nationale vlag in top. Herkenbaar aan het sterrenbeeld zuiderkruis, naast een kleine afbeelding van de Britse vlag en de ster van het Gemenebest....