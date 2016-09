Kluis gemeentehuis Warmond gekraakt [video]

Foto Leidsch Dagblad Politie beveiligt sinds de kraak het voormalige gemeentehuis.

WARMOND - De kluis in het voormalige gemeentehuis van Warmond is gekraakt. Hierdoor zijn mogelijk persoonsgegevens en andere gevoelige informatie op straat komen te liggen.

Door Roy Hazenoot - 7-9-2016, 11:51 (Update 7-9-2016, 12:11)

,,We zijn onaangenaam verrast’’, zegt een gemeentewoordvoerder. ,,We hebben op dit moment geen idee wat daar ligt of heeft gelegen. De politie is in het gebouw en heeft de zaak in onderzoek.’’ De woordvoerder sluit niet uit dat privacygevoelige informatie in de kluis was opgeslagen.

Dinsdag bracht onderzoeksjournalist Bart Mos van de Telegraaf het balletje aan het rollen. Hij publiceerde op Twitter een filmpje waarop te zien is dat twee mannen de kluis met een sleutel openmaken. De sleutel lag volgens Mos gewoon naast de kluis.

Op de beelden is te zien dat allerlei rekeningen op de grond liggen. Daarnaast liggen er verspreid door de ruimte veel paperassen waarvan niet duidelijk is wat het zijn.

Het gebouw aan de Herenweg staat leeg sinds de gemeentelijke fusie van Warmond, Voorhout en Sassenheim, tien jaar geleden.