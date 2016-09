Teylingen pioniert met vluchtelinghuizen

TEYLINGEN - Het unieke besluit van Teylingen om huizen aan te schaffen voor vluchtelingen met een verblijfstatus, brengt de gemeente op onbekend terrein. Omdat andere dorpen en steden niet voor deze oplossing hebben gekozen, moeten de Teylingers pionieren. Hoe kopen we de huizen? Wie verzorgt het onderhoud? En wanneer moeten we de buurt informeren over de komst van vluchtelingen? Het zijn belangrijke vragen waar de gemeente voor staat.

Door Roy Hazenoot - 7-9-2016, 16:22 (Update 7-9-2016, 16:22)

De zomerperiode hebben ambtenaren gebruikt om antwoorden te vinden. Het ’onbekende terrein’ wordt ingevuld...