Oude bakstenen maken de ruïne weer als nieuw

Foto Hielco Kuipers De restaurateurs staan boven op een grafkamer aan de achterkant van de ruïne.

WARMOND - ,,In een slechtere staat kan een muur niet zijn’’, constateert restaurateur Gerard Den Hertog, terwijl hij naast de Oude Toren van Warmond staat. ,,Op zich logisch, want het is een ruïne.’’

Door Roy Hazenoot - 8-9-2016, 7:24 (Update 8-9-2016, 7:24)

Maar zelfs voor een ruïne zijn de overblijfselen van de kerk - die tijdens het beleg van Leiden in 1591 in vlammen opging - in een beroerde conditie. Het fundament en de paar meter hoge buitenmuren van het middeleeuwse gebouw zijn grondig aan een renovatie toe. Alleen de Oude...