Wethouder Fles en CDA Noordwijk nemen elkaar de maat

NOORDWIJK - De discussie over De Branding blijft de gemoederen in Noordwijk bezighouden. Verantwoordelijk wethouder Marie José Fles en oppositiepartij CDA nemen elkaar nadrukkelijk de maat.

Door Peter van der Hulst - 8-9-2016, 9:53 (Update 8-9-2016, 10:28)

Fles is in haar wiek geschoten door de wijze waarop de christendemocraten de sluiting van het tijdelijke onderkomen voor mensen die geen thuis meer hebben aan de orde stelden. Het CDA meent dat het college van burgemeesters en wethouders veel meer had moeten doen om de gedupeerde bewoners te helpen. Zij moesten De Branding per 1 september verlaten omdat het gebouw niet meer voldoet aan de brandveiligheidseisen.

Interpretatie

Fles zag een beperkte rol voor de gemeente weggelegd. Alleen de bewoners die niet zelfstandig de problemen de baas zouden kunnen, mochten op steun rekenen. Op basis van de zorgplicht die voortvloeit uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voorzag het CDA een grotere rol voor de gemeente en daarover botste de partij - en met name raadslid Lenie Zoetendaal - met Fles.

De wethouder op haar beurt is niet te spreken waarop het CDA het debat heeft gevoerd. ,,Het kan niet zo zijn dat een raadslid of een fractie een geheel eigen interpretatie geeft van de Wmo en daarmee bewoners op het verkeerde spoor zet. De bewoners is hiermee extra leed aangedaan.’’

Niet correct

Woorden die Theo Alkemade, fractievoorzitter van het CDA, in het verkeerde keelgat zijn geschoten, blijkt uit een brief van hem. ,,Blijkbaar is dit de wijze waarop de wethouders de fracties toespreken en aansturen. Het CDA is hier niet van gediend, zeker niet van verdachtmakingen. De CDA-fractie heeft een eigen verantwoordelijkheid bij het controleren van het college en het in de bres springen voor de inwoners als zij niet correct worden behandeld. Daarbij bestrijden wij dat wij een eigen interpretatie hebben gegeven van de Wmo’’, schrijft hij.

De Branding is inmiddels leeg. Van de ongeveer dertig bewoners hebben zich zeven mensen gemeld voor hulp bij huisvesting. De overige bewoners hebben zelf een alternatief gevonden. Vijf mensen hebben een aanvraag voor Wmo-steun of bijstand gedaan