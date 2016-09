Naamsverandering Stee aan Zee: ’Even met de kop schudden en doorgaan’

KATWIJK - ,,Heel jammer’’, vindt Marian Krijgsman, eigenares van het Katwijkse boetiekhotel Stee aan Zee het, dat ze de naam van de onderneming van de rechter moet veranderen. ,,Maar ik vind het fijn dat we drie maanden de tijd krijgen. We zijn nu aan het brainstormen.’’

Door Alieke Hoogenboom - 8-9-2016, 10:16 (Update 8-9-2016, 10:30)

Eigenaren van een gelijknamig vakantiepark in Serooskerke stapten deze zomer naar de rechter en eisten naamsverandering door de verwarring die ontstond. ,,Ik ben daar behoorlijk door overvallen’’, blikt ze terug. Toen ze de onderneming bij de Kamer van Koophandel inschreef, kreeg ze te horen dat er al een Stee aan Zee was in Zeeland. ,,Is dat een probleem, heb ik gevraagd. Het antwoord was ’nee’ omdat het bedrijf ver weg ligt. Zo zijn er meerdere hotels met de naam Zeezicht. Ik heb te goeder trouw gehandeld.’’

Krijgsman is ook eigenares van B&B aan Zee. Die naam voert ze al tien jaar en wordt ook gebruikt door bedrijven elders in het land. ,,Ik heb daar nooit een probleem van gemaakt. Ik word weleens gebeld door mensen die ergens anders moeten zijn. Die verbind ik gewoon door.’’

Ze baalt wel van de eis van de rechter. ,,De naam past goed bij Katwijk, want ’stee’ is een typisch Kattuks woord. Daarnaast komen er een hoop extra kosten bij kijken. Maar ja, dat hoort bij zaken doen. Even met de kop schudden en doorgaan.’’