Valkenburg staat in teken van 1072ste Paardenmarkt

VALKENBURG - De Paardenmarkt in Valkenburg, ook wel bekend als ’De Mart’, is pas volgende woensdag, maar in het weekeinde en de dagen voorafgaand aan de 1072ste editie van het evenement is er in het dorp al genoeg te doen.

Zo staat Het Dorpshuis Valkenburg zaterdag in het teken van de Hollandse Avond met dj’s en artiesten van eigen bodem. Onder andere Steff Ekkel - bekend van ’Liever te dik in de kist’ -, Alex van ’Een bossie rode rozen’ en De Lawineboys maken er een feest van. DJ Coenjo opent de avond om 19.30 uur vanachter de draaitafels. Kaarten kosten in de voorverkoop 15 euro (aan de deur 20 euro) en zijn verkrijgbaar bij het dorpshuis in Valkenburg of zwembad Aquamar in Katwijk.

In de Marinus Poststraat is zaterdag om 14.00 uur het traditionele ringrijden. Iedereen met een paarden- of ponyaanspanning kan meedoen. Inschrijven is gratis en kan vanaf 13.00 uur. De prijsuitreiking is zo rond 17.00 uur in het clubhuis van de Castellumruiters. Elke deelnemer krijgt na afloop de Valkenburgse Tas met dorpse lekkernijen.

Wie van darten houdt en tussen de 8 en 17 jaar oud is, kan zaterdag om 15.30 uur zijn hart ophalen tijdens het Mart Darttoernooi in jongerencentrum De Peuk. Deelname is gratis, maar vooraf inschrijven is gewenst via martdarten@gmail.com. In de avond is er om 19.30 uur een darttoernooi voor de ’oudere’ inwoners vanaf 18 jaar. Meedoen kost 2,50 euro en het inschrijfgeld wordt verdeeld onder de drie beste deelnemers. In beide toernooien is plek voor maximaal 32 deelnemers.

Ook op maandag, dinsdag en woensdag zijn activiteiten. Meer info op www.demart.nl en Facebook.