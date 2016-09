WK lifesaving: koken voor eters uit alle windstreken

Foto Hielco Kuipers Laura Kok en Ramon Jorge Otto verzorgen de catering tijdens de WK lifesaving.

NOORDWIJK - De menukaart heeft kenmerken van de Hollandse, Engelse, Aziatische en Italiaanse keuken. Met gasten afkomstig uit alle windstreken moet rekening worden gehouden met een verschil in smaak. Dan zijn het ook nog eens sporters. Een uitdagende taak voor Taat & Friends Catering uit Noordwijkerhout. Het bedrijf zorgt ervoor dat het deelnemers en bezoekers van het WK lifesaving in Noordwijk aan niets ontbreekt, en dat drie keer per dag.

Door Peter van der Hulst - 8-9-2016, 12:08 (Update 8-9-2016, 12:08)

Het zijn drukke dagen voor Laura Kok. De dochter van bedrijfseigenaar Matthijs...