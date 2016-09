Buurt Lisse in tranen na ’stiekeme’ bomenkap

Foto Hielco Kuipers Bomen Don Boscostraat in Lisse worden gekapt.

LISSE - Laaiend zijn ze, de omwonenden van het terrein van de voormalige Don Boscoschool in Lisse. Opeens stonden er grote machines, die de ene na de andere boom met veel lawaai neerhaalden. En dat terwijl de gemeente had toegezegd, dat veel van die bomen zouden blijven staan. Verantwoordelijk wethouder Cees Ruigrok (Nieuw Lisse) krijgt de wind van voren: „Als het aan mij ligt, is hij straks weg.”

Door Joep Derksen - 8-9-2016, 17:30 (Update 8-9-2016, 17:30)

Waar ooit een groene wand van bomen en struiken stond, rest nu nog een...