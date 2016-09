Lijn moet fietschaos bij Katwijkse strand oplossen

KATWIJK - Drie strandopgangen in Katwijk aan Zee krijgen vóór volgend zomerseizoen over de hele lengte gele lijnen aan de zijkant van de weg. Die moeten ervoor zorgen dat strandbezoekers die met de fiets of op de brommer naar het strand komen, het voertuig parkeren op de daarvoor bestemde plek; buiten de lijnen. Het gebeurt nu regelmatig dat de toegangswegen op warme zomerdagen zo vol staan, dat het strand niet meer goed bereikbaar is voor hulpdiensten.

Door Alieke Hoogenboom a.hoogenboom@hollandmediacombinatie.nl - 9-9-2016, 10:07 (Update 9-9-2016, 10:11)

Volle strandopgangen vooral een ’mentaliteitskwestie’

Onlangs trok ChristenUnie-raadslid Atie Kuijt-Van den Oever hierover aan de bel bij het college van burgemeester en wethouders. Ze wilde weten waarom de situatie ten opzichte van vorig jaar niet is verbeterd. De politiek constateerde vorige zomer na de kustversterking namelijk al dat de parkeerdrukte bij de strandopgangen voor problemen zorgt. B en W beloofden maatregelen te nemen. Zo zijn aan het begin van de wegen ’AOP-borden’ (ambulance opstel punt) geplaatst, betonplaten voor scooters neergelegd, staan er langs de afgangen schuine houten fietssteunen wat het stallen van tweewielers in het zand moet promoten en er zijn spandoeken opgehangen met de leus ’Veilig naar het strand, fiets aan de kant’.

Mentaliteitskwestie

Toch hebben die maatregelen weinig effect, want op sociale media verschijnen regelmatig foto’s waarop de volle wegen te zien zijn. In antwoord op de vragen van het raadslid stellen B en W dat het een lastige zaak is omdat het een ’mentaliteitskwestie is en blijft’. ,,Men wil de fiets zo dicht mogelijk bij het strand stallen om zo weinig mogelijk te hoeven lopen.’’

Het vrijhouden van alle strandopgangen ziet Katwijk dan ook als een ’bijna onmogelijke taak’. Wel gaan de toezichthouders strandbezoekers meer aanspreken op hun parkeergedrag. De nadruk ligt volgende zomer weer op drie afritten: die bij de zuid- en noordpost van de Katwijkse Reddingsbrigade (KRB) en een ter hoogte van de Voorstraat.

Verder overweegt de gemeente de spandoeken hoger op te hangen. Maar daarover bestaat nog twijfel, omdat ze daardoor erg in het zicht hangen voor ’relatief maar een paar dagen mooi weer’.