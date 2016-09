Advocaat hekelt ’etnisch profileren’ Noordwijkse politie

DEN HAAG/NOORDWIJK - Volgens de advocaat van Amsterdammer Azz-Dine A. (27) kan zijn cliënt worden toegevoegd aan het rijtje van slachtoffers van ’etnisch profileren’ door de politie. De raadsman zei deze week bij de Haagse rechtbank dat de Noordwijkse politie zich schuldig heeft gemaakt aan deze praktijk.

Door Arjan Schuiling - 9-9-2016, 10:09 (Update 9-9-2016, 10:09)

Zonder enige verdenking werd zijn cliënt in november 2014 staande gehouden vanwege zijn Marokkaanse uiterlijk, zo nam de advocaat aan. Dat bij die controle bleek dat de achterbak zat volgepropt met namaakkleding van Canada Goose tot Ralph Lauren doet volgens de raadsman niet meer ter zake, omdat de politie al van meet af aan in de fout is gegaan door het optreden.

Officier van justitie erkende dat de manier waarop A. er door de politie werd uitgepikt voor een alcoholcontrole wellicht niet de schoonheidsprijs verdient. Nadat de controle niets opleverde, hebben de agenten echter netjes uitgelegd dat er sprake was van een inbraakgolf en dat zij daarom in de achterbak wilden kijken. Behalve namaakmerkkleding werden in de auto een telefoon en een bankpas op iemand anders zijn naam aangetroffen. Via die bank waren voor duizenden euro’s aan transacties voor kleding afgehandeld. Op Marktplaats werd de kleding als merkkleding verkocht, maar voor aanmerkelijk lagere prijzen.

Het OM wil dat A., die al eerder is veroordeeld voor handel in nepmerkkleding, 120 uur werkstraf uitvoert, een maand voorwaardelijke celstraf opgelegd krijgt en zijn criminele inkomsten, ruim 18.000 euro, aan Justitie terugbetaalt. Uitspraak over twee weken.