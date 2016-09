’Dit is niet de schuld van de musjes’

tekening frencken scholl architecten Het ontwerp van de nieuwe Josephschool.

LISSE - De vertraging van de nieuwbouw van de St. Josephschool aan de Lissese Achterweg komt maar zeer gedeeltelijk voor rekening van de beschermde huismussen, dwergvleermuizen en gierzwaluwen. Het gedwongen uitstel is vooral het resultaat van geklungel in het gemeentehuis.

Door Ed Olivier - 9-9-2016, 10:12 (Update 9-9-2016, 10:12)

Wethouder Adri de Roon moest dat woensdagavond toegeven in de Lissese raadscommissie. Eerder had de wethouder zich luidkeels beklaagd over de trage werking van de Flora- en faunawet. Niet alleen was op de locatie een zogeheten ’vierseizoenenonderzoek’ noodzakelijk, maar het schrijven van...