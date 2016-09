Drie inbrekers in Warmond op heterdaad betrapt

WARMOND - In de Dorpsstraat in Warmond zijn vrijdagochtend drie mannen aangehouden. Zij worden verdacht van inbraak in een café.

Door Jan Balk - 9-9-2016, 11:10 (Update 9-9-2016, 11:10)

Twee mannen van 22 en 23 jaar uit Den Haag en een 25-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats werden rond 6.30 uur aangehouden. De twee mannen uit Den Haag waren in een café aan het inbreken en werden op heterdaad betrapt.

Verdachte

De derde verdachte lag in een auto op de Baan. De politie onderzoekt de zaak.