Tentoonstelling bollenschuren in De Zwarte Tulp

Foto Marca Bultink De Hartenbaan aan de Leidsestraat in Hillegom.

LISSE/BOLLENSTREEK - Nog maar een jaar of twintig geleden werden ze beschouwd als nutteloos geworden oude troep, die maar beter snel kon worden opgeruimd. Maar het tij is gekeerd. De typische bollenschuren in de Bollenstreek worden nu tamelijk algemeen als waardevol historisch erfgoed gezien. Museum De Zwarte Tulp in Lisse wijdt het komende half jaar een tentoonstelling aan deze ’Iconen van de streek’.

De tentoonstelling is een coproductie van De Zwarte Tulp en de Werkgroep Bollenerfgoed. De laatste is een groep fanatiekelingen...