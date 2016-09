Lisse rekent niet meer op vestiging azc

LISSE - Burgemeester en wethouders van Lisse gaan er niet meer vanuit dat er een asielzoekerscentrum in het dorp komt. „Het lijkt erop dat er geen noodzaak is om een azc in Lisse te openen”, schrijft het college in een persverklaring.

Door Paul de Vlieger - 9-9-2016, 17:39 (Update 9-9-2016, 17:39)

B en W reageren daarmee op een verklaring van onder anderen het COA en het ministerie van veiligheid en justitie. Die meldden donderdagavond dat er voor 2016 en 2017 voldoende opvangplekken beschikbaar zijn, door de lagere instroom van asielzoekers. ’Op korte termijn zijn geen extra opvangplekken nodig, bovenop de bestaande opvangcapaciteit”, aldus de verklaring.

Het COA heeft het verzoek voor een azc in Lisse overigens nog niet ingetrokken. De komende maand bespreken de verschillende overheden met het COA per provincie welke opvangcapaciteit beschikbaar is, wat het perspectief is voor plekken die niet op korte termijn nodig zijn en hoe afspraken voor de toekomst kunnen worden gemaakt.

Lisse bepaalt daarna haar uiteindelijke standpunt. Dan wordt duidelijk of de gemeente een definitieve streep door azc-plannen zet, of dat de vestiging van een asielzoekerscentrum ’boven de markt’ blijft hangen, in het geval de asieltoestroom drastisch wijzigt.

Een ruime meerderheid van de Lissese gemeenteraad besloot eind juni het oude bedrijfspand van Swets & Zeitlinger aan de Heereweg 347b aan te wijzen als plek voor een azc. In het gebouw zouden maximaal driehonderd vluchtelingen worden opgevangen voor een periode van maximaal vijf jaar.