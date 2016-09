Waken over regels bij WK lifesaving

Foto Hielco Kuipers Hoofdscheidsrechter Arno Eberle houdt de wedstrijden scherp in de gaten.

NOORDWIJK - Het WK lifesaving in Noordwijk heeft voor Arno Eberle nauwelijks nog geheimen. De Duitser is hoofdscheidsrechter tijdens de toernooien van de nationale (jeugd)teams. Voor de negende keer waakt hij tijdens het mondiale evenement over de regels. ,,Van elk toernooi kun je leren. Geregeld denk je dat je alles wel hebt gezien, en dan doet zich toch weer een nieuwe situatie voor.’’

Door Peter van der Hulst - 9-9-2016, 17:42 (Update 9-9-2016, 17:42)

Met vele verschillende onderdelen in het zwembad, op het strand en in de zee is het regelboek tientallen pagina’s...