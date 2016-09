Vellen vol vragen over fusie bollendorpen

NOORDWIJK/NOORDWIJKERHOUT - Het onderzoeksbureau dat een verkenning gaat uitvoeren naar een mogelijke samenwerking tussen Noordwijk en Noordwijkerhout mag eerst een paar uurtjes leestijd inruimen. De reacties van inwoners en raadsleden op de vraag ’Samen met de buren?’ staan in een 27 pagina’s tellend document. De onderzoekers moeten bij het maken van hun rapport daarmee rekening houden.

Door Peter van der Hulst - 9-9-2016, 20:00 (Update 9-9-2016, 20:00)

Wie zich over alle op- of aanmerkingen gaat buigen, is nog niet bekend. Omdat het gaat om een aanbesteding, en dus ook financiële gevolgen voor de...