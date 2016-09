Boete Oranjevereniging Katwijk aan Zee ’maar’ 1500 euro

KATWIJK - De geldboete die de Oranjevereniging Katwijk aan Zee aan de gemeente moet betalen voor het niet inhuren van beveiligers op het kermisterrein tijdens de Koningsdagfestiviteiten, is geen 15.000, maar 1500 euro geworden. De gemeente wil nog niet uitleggen waarom de boete is verlaagd, omdat eerst de Oranjevereniging middels een brief officieel moet worden ingelicht.

,,We zijn er blij mee’’, reageert voorzitter Harry Minnee. ,,Het was een vervelende situatie, waarin de verhouding met de gemeente is verstoord. We vergeten niet wat er is gebeurd, maar moeten met elkaar verder. Ik ga ervan uit dat het lukt.’’

De Oranjevereniging kreeg de boete opgelegd omdat ze zich niet hield aan een eis in de vergunning die een week voor aanvang van het evenement werd verleend. De gemeente wilde namelijk dat er twee beveiligers zouden worden ingehuurd voor de kermis aan de Sportlaan. Voor elke dag dat de eis niet werd nageleefd, stond een dwangsom van drieduizend euro. De voorwaarde kwam voor Minnee als een verrassing, want de nieuwe eis was volgens hem eerder dat jaar slechts als advies gepresenteerd. De vereniging volgde de eis niet op.

De Katwijker heeft geen spijt dat hij het op deze manier heeft aangepakt en betaalt de boete om het hoofdstuk af te sluiten. ,,Tegenwoordig leggen gemeenten de verantwoordelijkheid steeds meer bij de organisatoren neer en stellen meer eisen. Ik wil beveiligers inhuren als de gemeente het betaalt. Ik benader sponsoren om te vragen of ze willen bijdragen aan het feest, niet aan de beveiliging van de openbare weg. We zijn bezig met het maken van een feest voor heel de bevolking, het is geen particulier feest.’’

Minnee heeft nog geen afspraken over de komende feestweek gemaakt, maar heeft goede hoop. ,,Binnenkort gaan we evalueren en komt het onderwerp aan bod.’’