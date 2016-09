Lisse grijpt de macht

Foto: ANP

LISSE - Voetbalclub FC Lisse is de nieuwe koploper in de derde divisie zaterdag. Dankzij een uitstekende 3-1 overwinning op Huizen en door puntenverlies van de concurrenten staat de ploeg van Robbert de Ruiter als enige aan kop.

Door Patrick Moeke - 10-9-2016, 18:19 (Update 10-9-2016, 18:21)

Huizen begon uiterst brutaal op Sportpark Ter Specke. Na tien minuten zorgde Siemen Eijkemans voor het eerste gevaar van de wedstrijd, maar zijn inzet ging hoog over. Vijf minuten later waren de bezoekers nog dichter bij een treffer. Denny van Loen had de bal voor het intikken maar op twee meter afstand van het doel kreeg hij het voor elkaar om de bal over de lat van Lisse-doelman Brian van der Werff te schieten.

Ook al was de temperatuur niet bijster hoog, de drinkpauze halverwege de eerste helft deed Lisse duidelijk goed. Koen Fokkema zorgde voor het eerste gevaar aan de kant van Lisse, maar zijn schot werd prachtig uit de kruising geplukt door Huizen-doelman Johan Verkerk. Op slag van rust was het wél raak voor de thuisploeg. Martin van Eeuwijk slingerde de bal in het strafschopgebied en met een acrobatische voetbeweging gaf Rik Vermeulen het zetje tegen de bal dat genoeg was om te scoren.

Lisse ging aan het begin van de tweede helft vrolijk door met aanvallen. De ploeg van Robbert de Ruiter was al een paar keer dicht bij een doelpunt geweest toen Murat Önal opnieuw op aangeven van Van Eeuwijk de bal in kon tikken: 0-2. In de slotfase deed Huizen via Bilal Laoikili nog wat terug, maar een minuut later bracht Martin van Eeuwijk de marge weer naar twee treffers.