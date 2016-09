Monumentendag Katwijk: drukte bij Villa Allegonda

Foto Hielco Kuipers Bezoekers luisteren ademloos naar architect Diederik van Egmond.

KATWIJK - Vol trots vertelt Diederik van Egmond in geuren en kleuren over het ambitieuze project waar hij de geestelijk vader van is. ,,Dit is schatgraven voor architecten’’, glundert de Noordwijker.

Door Robert Toret - 10-9-2016, 23:23 (Update 11-9-2016, 11:50)

De schatkamer is in dit geval niets meer dat een volledig uitgewoonde bouwval. Niettemin is de belangstelling op Open Monumentendag voor een van de - vanuit architectonisch oogpunt - meest bijzondere gebouwen van Katwijk groot. ,,Zonder te overdrijven is dit een monument van internationale allure’’, claimt Van Egmond, terwijl hij de...