Teylingen stapt naar privacywaakhond

Foto Hielco Kuipers Afgelopen dinsdag werd de kluis van het voormalige gemeentehuis van Warmond gekraakt.

WARMOND - Gemeente Teylingen gaat bij privacywaakhond Autoriteit Persoonsgegevens (AP) melding maken van de kluiskraak in het voormalige gemeentehuis van Warmond, afgelopen dinsdag. Bijna zeventig brieven van inwoners, bankafschriften en tientallen floppy’s lagen er voor het oprapen.

Door Roy Hazenoot - 12-9-2016, 9:51 (Update 12-9-2016, 9:51)

,,Dit kan uitlopen op sancties ofwel boetes’’, schetst woordvoerder Liseth Rutgers van AP. ,,Maar dat is afhankelijk van de grootte van het lek. Hoeveel burgers worden er getroffen, hoe gevoelig is de informatie en wat is de reden van de lek? Zo werkt het in...