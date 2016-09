Russische trots wordt museumstuk

Foto Space Expo Ruimtevaarder André Kuipers inspecteert ’zijn’ Sojoez-capsule in Rusland.

NOORDWIJK - Zonder de hulp van de tweede ruimtevaarder van Nederland, André Kuipers, zou de Sojoez-capsule nooit een museumstuk in Space Expo in Noordwijk zijn geworden. „De Russen hebben vertrouwen in Kuipers”, weet Rob van den Berg, directeur van het bezoekerscentrum van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA.

Door Roy Hazenoot - 12-9-2016, 16:34 (Update 12-9-2016, 16:34)

„Hij zet zich in voor de bemande ruimtevaart - dat zien de Russen ook”, vervolgt Van den Berg. De voormalige Sovjet-natie is sinds het stopzetten van het Amerikaanse Space-shuttleprogramma het enige land dat mensen in een...