Zevenduizend bezoekers Museum Engelandvaarders

NOORDWIJK - Het Museum Engelandvaarders in Noordwijk heeft in het eerste jaar zo’n zevenduizend bezoekers getrokken. De expositie in de voormalige Duitse munitiebunker aan de Bosweg werd op 4 september 2015 geopend door koning Willem-Alexander.

Door Peter van der Hulst - 13-9-2016, 12:33 (Update 13-9-2016, 12:38)

In het museum wordt een beeld gegeven van de verzetshelden die tijdens de Tweede Wereldoorlog uit bezet Nederland naar Engeland vluchtten om zich aan te sluiten bij de Geallieerden. Het verhaal van Erik Hazelhoff Roelfzema - Soldaat van Oranje - is het bekendst, maar zo zijn er nog zo'n 1700 verhalen. De successen, maar ook de jammerlijke mislukkingen met vaak dodelijke afloop, worden in het museum belicht. In een databank worden alle bijzonderheden van de Engelandvaarders nauwgezet bijgehouden. Dagelijks ontvangt het museum nieuwe informatie.

De expositie draait op vrijwilligers. Voor bezetting van de balie worden nog mensen gezocht. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via info@museumengelandvaarders.nl of 071-3619773.