’Kikker’-jongeren uit Katwijks drugsonderzoek krijgen extra hulp

KATWIJK - Het project Talentcoaching voor Katwijkse jongeren die tussen wal en schip terecht zijn gekomen, wordt uitgebreid met een extra programma. Dat traject is ontwikkeld voor een groep jongeren uit het drugsonderzoek ’Kikker’ van de Katwijkse politie. De toekomst ziet er voor die tieners door verslaving, een persoonlijkheidsstoornis of het steeds opnieuw in aanraking komen met de politie, niet positief uit.

Door Alieke Hoogenboom a.hoogenboom@hollandmediacombinatie.nl - 14-9-2016, 9:51 (Update 14-9-2016, 9:51)

’Talentcoaching Plus’, zoals het nieuwe traject heet, moet twaalf jongeren door begeleiding op het gebied van werk, onderwijs en zorg...