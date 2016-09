1072ste ’mart’ in Valkenburg is meer dan alleen paarden

foto Jordy Kortekaas Paardjes voeren op de mart. Of wil hij niet?

VALKENBURG - Een routebeschrijving is niet nodig. Volg gewoon je neus en je komt vanzelf bij de oudste paardenmarkt in Nederland uit. ’De mart’, zoals het in Valkenburg wordt genoemd, is alweer aan zijn 1072ste editie toe. Wat in de vroege Middeleeuwen begon als een markt voor paarden en pluimvee is tegenwoordig één groot dorpsfeest.

Door Sabrina Oldenburger - 14-9-2016, 20:08 (Update 14-9-2016, 20:08)

Overal klinkt het ’goedemorgen’ van buren die elkaar begroeten. „Elk jaar is het weer één groot feest”, vertelt een man, die rustig op een klapstoeltje voor zijn...