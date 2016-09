Ecstasy-productie in Lisse bestraft

DEN HAAG/LISSE - Vijf mannen zijn door de Haagse rechtbank veroordeeld tot celstraffen van twee tot 6,5 jaar voor grootschalige productie van xtc-pillen. De laboratoria waarin de harddrug werd gemaakt, stonden in Lisse en Pijnacker.

Door Alieke Hoogenboom - 15-9-2016, 18:28 (Update 15-9-2016, 18:28)

Vijf mannen krijgen celstraf voor het maken en verspreiden van pillen

De mannen zijn afkomstig uit Zoetermeer, Nieuwerkerk aan den IJssel en Amsterdam en zijn tussen de 26 en 45 jaar oud. Ze stonden twee weken geleden bij de Haagse rechtbank terecht voor onder meer drugsproductie, witwassen en oplichting.

26.000 pillen

In de bedrijfspanden werd ook een grote hoeveelheid MDMA - de grondstof voor ecstasy - aangetroffen. In november 2014 werd eerst een laboratorium in Pijnacker ontdekt. Tijdens het onderzoek dat daarop volgde, stuitte de politie in juni 2015 op een soortgelijk laboratorium in Lisse. Vervolgens werden een aantal mannen aangehouden. In een paar auto’s werden grote hoeveelheden xtc-pillen gevonden. In één auto lagen zelfs 26.000 stuks.

De rechter heeft deze week uitspraak gedaan. De hoogste straf is voor een nu 42-jarige man uit Zoetermeer. Hij moet zes jaar en zes maanden de cel in voor betrokkenheid bij de productie van xtc-pillen in de twee bedrijfspanden. Ook is harddrugs bij hem aangetroffen en was er sprake van witwassen. Geldbedragen met onduidelijke herkomst werden op zijn privébankrekening en bedrijfsrekeningen gestort. Naast de hoofdverdachte, hebben nog vier mannen een straf gekregen. Een 34-jarige man (vier jaar) en 26-jarige man (drie jaar waarvan een voorwaardelijk) uit Nieuwerkerk aan den IJssel, een 26-jarige uit Zoetermeer (drie jaar waarvan een voorwaardelijk) en een 29-jarige man uit Amsterdam (twee jaar waarvan acht maanden voorwaardelijk).